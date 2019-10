Coldiretti: "L'agricoltura Made in Piemonte contribuisce a trainare il Pil nazionale”

A salvare il Pil è l’agricoltura con un aumento dello 0,4% il doppio di quello dei servizi e in controtendenza rispetto al calo dell’industria (-0.2%). E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sui dati Istat relativi al Pil del secondo trimestre 2019 che evidenzia un aumento tendenziale di appena lo 0,1% rispetto all’anno precedente.

“In un momento in cui i consumi sono in stagnazione, ancora una volta si conferma il settore agricolo quello trainante - commentano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale - Un risultato ottenuto nonostante gli effetti del maltempo e delle quotazioni insoddisfacenti in alcuni settori per colpa delle distorsioni di filiera, come abbiamo segnalato per il comparto frutticolo piemontese ad esempio, e le importazioni selvagge che fanno concorrenza sleale alla produzione Made in Piemonte. A tal proposito, ai consumatori consigliamo di acquistare presso i punti vendita e i mercati Campagna Amica, diffusi in modo capillare in tutta la regione, proprio per essere certi di portare sulle tavole cibo fresco, genuino e di cui è possibile conoscere chiaramente la provenienza".

"Fornire informazioni coerenti e trasparenti è fondamentale per permettere di fare scelte consapevoli d’acquisto, per proteggere le eccellenze locali e per sostenere l’economia dei nostri territori”.