Un video-documentario su Community School, si apre il casting tra i bambini

Piccoli attori cercansi per raccontare Community School: l’appello è rivolto agli allievi delle scuole primarie del Biellese che saranno chiamati a “recitare” partecipando, sotto gli occhi delle telecamere, ai laboratori che fanno parte del progetto nato per contrastare la povertà educativa. Non solo: i bambini prescelti saranno premiati con una settimana gratis ai Mic, i campi estivi ispirati al metodo Montessori, in programma a giugno a Bielmonte.

L’iniziativa è della cooperativa sociale Tantintenti, capofila di Community School, e di ZoneCreative, agenzia multimediale con sede a Biella. E l’obiettivo è realizzare un documentario sulle attività del progetto che conta su 47 partner in provincia tra enti, associazioni e organizzazioni di categoria. I bambini selezionati saranno chiamati a partecipare ai laboratori, imparando e divertendosi, ma sotto gli occhi delle telecamere. Le riprese saranno a gennaio e febbraio.

Per candidarsi gli insegnanti dovranno individuare un gruppo di bambini tra i 7 e i 10 anni, munirsi del modulo di iscrizione “Rifletto-ri sulla scuola” che si troverà sul sito web della Fondazione Cassa di Risparmio e ottenere dalle famiglie dei piccoli candidati attori le liberatorie, disponibili allo stesso modo sul sito della Fondazione Crb dove andranno caricate una volta compilate. L’ultimo passo è realizzare un video non più lungo di tre minuti in cui ogni bambino dovrà parlare per 15 secondi al massimo.

«Il nostro consiglio» dicono gli organizzatori «è di proporre il gioco “c’era una volta” in cui ognuno, in maniera spontanea e improvvisata, continuerà la storia». Il video dovrà essere inviato al 331.8811728 via Whatsapp indicando nome della scuola, classe, sezione e nome e cognome dell’insegnante di riferimento. I moduli saranno disponibili online da venerdì 11 ottobre sul sito www.fondazionecrbiella.it e le candidature potranno essere inviate tra lunedì 14 ottobre e domenica 10 novembre. Entro il 9 dicembre saranno comunicati i nomi dei prescelti.