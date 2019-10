Cucciolo di cane cade in un tombino di 4 metri. Salvato

E' stato salvato e recuperato un giovane pit bull femmina, questa sera alle 19 nelle vicinanze del cimitero di Cavaglià, dai vigili del fuoco e dal personale del canile di Cossato. I soccorsi non sono riusciti a capire se sia caduto o arrivato da qualche cunicolo sotterraneo, insomma, come sia finito in quel pozzetto della fognatura alto circa 4 metri rimane un quesito. La buona notizia è che l'animale sta bene, è pulito, è in possesso di microchip ed ora è in viaggio verso Cossato dove gli addetti del canile provvederanno a stabilire il proprietario e avvisarlo. Era presente anche il sindaco del comune Mosè Brizzi.