Biella Chiavazza: Corto circuito in una stufa provoca principio d'incendio

Apprensione nel primo pomeriggio di oggi, 9 ottobre, in un alloggio di via Coda a Biella Chiavazza. A causa di un corto circuito alla stufa, ha preso fuoco un materasso. Il principio d'incendio è stato domato in poco tempo dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto, che per precauzione hanno richiesto l'intervento del 118. Gli operatori sanitari hanno quindi provveduto a visitare i residenti, che non hanno riportato ustioni o tracce d'intossicazione.