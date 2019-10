Auto contromano per un colpo di sonno, frontale evitato a Gaglianico FOTO

Sarebbe riconducibile ad un colpo di sonno la causa dell'incidente avvenuto intorno alle 9,40 di questa mattina, 9 ottobre, sulla SP 143 a Gaglianico, in direzione Biella. Il conducente, un 70enne straniero residente a Biella identificato in F.A.A., ha perso il controllo della sua Ford Fiesta e ha percorso un tratto di strada contromano, finendo sulla siepe al lato opposto della carreggiata. Gli automobilisti che arrivavano dall'altra parte della strada sono riusciti ad evitare la collisione frontale.

L'uomo non ha riportato gravi ferite, ma la sua auto ha subito danni importanti, tanto da dover essere recuperata con il carro attrezzi. L'alcol test a cui è stato sottoposto è risultato negativo e agli agenti della Polizia Locale ha dichiarato di essersi addormentato alla guida. I poliziotti lo hanno quindi sanzionato per la perdita di controllo del veicolo e per i danni procurati, che lo stesso dovrà risarcire.