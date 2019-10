Mongrando: San Michele ha fatto centro anche quest'anno FOTOGALLERY

Soddisfatti gli "Amici di San Michele", pro loco del paese che come ogni anno si fa in 4 per organizzare un lungo fine settimana di festa patronale per locali e 'turisti'. "Come sempre il sabato è stato il momento più affollato di gente e amici - commentano i rappresentanti della pro loco - un grazie va a tutti i colllaboratori che hanno reso possibile una festa che è ormai entrata nella tradizione a Mongrando. L'organizzazione è stata impeccabile, motivo di orgoglio dopo la fatica della programmazione".

Buona affluenza, sabato 28 settembre, non solo per gustare la trippa cucinata come da tradizione, ma anche nel pomeriggio con gli Arcieri delle Prealpi Biellesi. Grandi e più piccoli si sono messi alla prova nell'arte del tiro con l'arco, controllati e corretti dai membri del gruppo di esperti.

Infine è stata anche una Festa patronale eco frendly, con piatti in ceramica e vettovaglie in metallo, per non tralasciare il rispetto all'ambiente.