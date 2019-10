Borriana: Il Comune sostiene LILT for Woman Nastro Rosa 2019

ll Comune di Borriana ha aderito a LILT for Woman Nastro Rosa 2019, la campagna di prevenzione e diagnosi precoce promossa dalla stessa Lega Italiana Lotta Tumori.

"Prevenzione e diagnosi precoce possono salvare la vita di tante donne. - afferma il vice sindaco Silvia Pezzana - Come ogni anno, il nostro Comune sensibilizza tutte le donne verso un’attenta prevenzione. Ringrazio personalmente per tutte le scarpe che ci sono state donate, e che ci hanno permesso di realizzare anche quest’anno un simbolico ma forte segnale a tutte le donne, a cui dico: "Non abbiate timore e, a piccoli passi, andate serene verso la prevenzione. Prevenire può salvarci la vita!"".