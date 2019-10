Auser Volontariato Vallestrona in festa per i 20 anni di attività

20 anni e non sentirli. Per questo l'Auser Volontariato Vallestrona organizza per il 27 ottobre una grande festa per celebrare il prestigioso traguardo. Il programma della giornata inizierà alle 11 con la santa messa in memoria dei volontari defunti alla chiesa di Crocemosso, a Valdilana.

Al termine della funzione si raggiungerà il Ristorante Mompolino di Mottalciata per il pranzo condiviso rallegrato dall'intrattenimento musicale. Sarà a disposizione il servizio autobus (gradita la prenotazione ai numeri 338.3183724 o 015.737852 entro il 23 ottobre) che partirà alle 10.40 da piazza Repubblica di Valle Mosso per la volta di Crocemosso e Mottalciata. La partenza prevista per il rientro è alle 17.30.

Ma gli appuntamenti non terminano qui. Il giorno prima, sabato 26 ottobre, sarà distribuita la consueta castagnata dell'Auser in piazza Repubblica e piazza Alpini d'Italia, dalle 10.30 alle 12, sempre a Valle Mosso.