A Città Studi, l’arte di dare una forma con bonsai e ceramica raku

Il Raku è una tecnica giapponese di cottura, approdata in Occidente, utilizzata per la produzione di tazze per la cerimonia del tè e che ha un forte legame con lo spirito Zen; questa tecnica ha subito profonde trasformazioni assumendo caratteristiche proprie che si differenziano da quelle originali.

Se ad ogni ceramica Raku viene poi affiancato un bonsai, che simboleggia un dialogo suggestivo di forme e colori, si parlerà di: “L’arte di dare una forma. Bonsai e ceramica Raku”. E’ una mostra d’arte che rientra all’interno della fortunata rassegna “Crossing Art&Books”, diventata ormai un punto di riferimento per gli artisti del territorio promossa dalla biblioteca di Città Studi Biella. La mostra organizzata da Città Studi Biella, in collaborazione con Garden Club Biella e R&L Creative Bonsai, è una presentazione di bonsai e creazioni contemporanee di ceramiche Raku realizzate da sette esperti ceramisti.

Luca Barbieri e Riccardo Valle sono i due giovani biellesi fondatori della R&L Creative Bonsai che condurranno i visitatori, attraverso le loro sculture viventi, alla scoperta di questa pratica antica che permette di coltivare alberi in miniatura dove la ricerca della forma rivela una profonda connessione spirituale tra l’albero e i suoi curatori. I ceramisti chiamati ad esporre le loro sculture o i loro manufatti sono Anna Banfi, Roberto Castellano, Mark HC Jones, il duo Lista|Fila, Simone Stefani ed Ebe Tirassa. La mostra, curata da Walter Ruffato, dialoga con la proposta di lettura Giapponese, una bibliografia sulla storia e la cultura del Paese del Sol Levante. “Le ceramiche e i bonsai diventano l’occasione per far avvicinare il visitatore alla cultura nipponica – sottolinea Walter Ruffatto - attraverso due tecniche molto diffuse anche in Occidente. Entrambe, grazie ai principi filosofici che le accompagnano fin dall’origine, ci ricordano come sia possibile vivere in armonia con le cose, con gli uomini e con la natura. I bonsai in quanto esseri viventi, necessitano di cure e non possono restare al chiuso per troppo tempo. Per questo motivo verranno esposti per poche settimane all’interno della Biblioteca di Città Studi. Alcune piante, sempre per le stesse ragioni, verranno sostituite con altre. Invito quindi tutti a visitare la mostra in tempi diversi, così da poter ammirare più specie di piante”.

La mostra sarà inaugurata giovedì 10 ottobre alle ore 18 nella biblioteca del campus universitario biellese e rimarrà esposta sino al 26 ottobre dal lunedì al venerdì (dalle 8 alle 19), sabato (dalle 8.30 alle 12.30) tranne i festivi. L’ingresso è libero e per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente Città Studi Biella tel. 015 8551107, email: biblioteca@cittastudi.org, web-site: www.cittastudi.org/biblioteca, facebook: @cittastudibiblioteca.