Gli allievi della primaria di Tollegno in visita a Oropa

L'Incoronazione della Madonna d'Oropa del 2020 è ormai alle porte e anche per le scuole sta diventando argomento di studio. Il 4 ottobre scorso le classi quinte della primaria di Tollegno hanno effettuato una visita di istruzione ad Oropa durante la quale hanno potuto vedere un filmato sull'Incoronazione del 1920.

A scuola avevano imparato che la prima era avvenuta nel 1620: un ringraziamento che i Biellesi avevano rivolto alla Madonna nera per essere sopravvissuti alla terribile pestilenza che aveva toccato anche il loro territorio. I ragazzi si sono mostrati interessati alla storia del Manto che i fedeli stanno preparando con i frammenti di tessuti per loro cari.

Nel corso della giornata hanno potuto sperimentare il Parco avventura e il circuito attrezzato di Oropa Outdoor per imparare a conoscere i principali segnali stradali ed utilizzare vari mezzi di trasporto elettrici e non (skateboard, monopattino, quad, hoverboard) mettendo in gioco le loro abilità di piloti.