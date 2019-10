Prima l'italiano, al via a Biella il progetto per l'insegnamento della lingua agli stranieri

"Prima l'italiano" è il nome del progetto per l'insegnamento della lingua italiana, rivolto a cittadini stranieri. E' organizzato dalla associazione di volontariato Tandem in collaborazione con Siproimi Biella, Trivero, Valle Mosso e Unione Montana Valle Elvo. Per tutti coloro che, come volontari, vogliono partecipare o anche solamente saperne di piu', l'appuntamento e' per giovedi' 17 ottobre, alle 18.30 presso la Casa dei popoli, in via Novara 4 a Biella.