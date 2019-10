La Gran Piemonte di scena nel Biellese, ecco le strade chiuse di Andorno Micca

Modifiche alla viabilità nel comune di Andorno Micca, con l'arrivo della corsa ciclistica Gran Piemonte. In queste ore, l'amministrazione comunale avvisa la cittadinanza che domani, giovedì 10 ottobre, dalle 15 alle 16.30, resteranno chiuse al transito, in quanto i ciclisti arriveranno da Callabiana e scenderanno verso Biella-Pavignano.

I residenti di via San Giuseppe, via Massa, via Alpini d'Italia, via Cantono e quelli delle frazioni o strade che si intersecano con le suddette strade provinciali, non potranno circolare o immettersi nel percorso di gara nel periodo sopraindicato.