Arriva la Gran Piemonte nel Biellese, tutte le modifiche alla viabilità di Bioglio e dintorni

Con l'arrivo della Gran Piemonte in terra biellese, il comune di Bioglio avvisa la cittadinanza che domani, giovedì 10 ottobre, nella fascia oraria dalle 14.30 alle 15.30, ci saranno delle modifiche alla viabilità stradale: in particolare, l'amministrazione consiglia di non circolare nelle strade che conducono a frazione Pero, a frazione Portula e in località Polto Superiore senza dimenticare il tratto stradale che porta a Banchette. In altre vie avverrà il passaggio della carovana come la provinciale che da Valdengo sale a Piatto così come la piazza di Valle San Nicolao, chiusa al transito dalle 14.30 alle 15.30, così come il bivio di Vallanzengo e la provinciale Campore- Valle San Nicolao.