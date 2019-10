Sfida di boxe a Massa, in gara anche tre atleti biellesi

La Toscana, in particolare la città di Massa Carrara, ha ospitato domenica scorsa una riunione pugilistica organizzata dal maestro Talamoni a cui hanno partecipato 3 pugili della Boxing Club Biella rispettivamente Jacopo Solinas all’esordio categoria S.welter 69 kg, Davide Gonella al suo secondo match 75 kg ed Omar Droubi arrivato al 5 match. Gonella opposto ad Antinioli ha ottenuto un pari molto stretto. Altra sorte è invece toccata a Jacopo,ragazzo integro con un’ottima fisicità ma che deve ancora migliorare l’approccio al match visto che all’interno delle sedici corde,la lucidità deve essere sia fisica ma soprattutto mentale.

Dopo una prima ripresa di studio,nella seconda tornata complice la tensione, il biellese ha letteralmente lasciato la vittoria in mano all’avversario: l'accaduto è però servito a fare tesoro infatti Jacopo è già pronto per risalire ed approcciare al meglio il successivo incontro. Omar invece si è confrontato con il 19 enne Chiari, pari peso con una boxe sempre all’attacco tanto da limitare gli allunghi del giovane biellese che innervosito ha accantonato ciò che in palestra quotidianamente impara per dare spazio all’istinto perdendo di misura la competizione. È dalle difficoltà ed in questo caso dalle sconfitte che si può trarre il maggior risultato così da correggere e migliorare ciò che non è andato come ci si sarebbe aspettato.