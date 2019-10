Rugby: i risultati dei gialloverdi in questo week end

Tutti i risultati gialloverdi del fine settimana.

SERIE C

Aosta vs Biella Rugby 39-0. Il commento dell’assistant coach Christian Teagno: “Buona prova complessiva della squadra cadetta. Con l’organico al completo, il coach ha potuto provare diverse soluzioni di formazione per il campionato. Ampi sprazzi di buon gioco sia da parte degli avanti che dei trequarti. Avversari un po’ sulle spine per la panchina corta, ma con un pacchetto di mischia solido e pesante. Molto contento coach Dwyer per la risposta dei giocatori agli stimoli ricevuti”.

UNDER 18

Novara vs Biella Rugby 53-7. Mete di: Calosso (3), Rodina (2), Tosetti, Vaglio, Ballerè e Longhi. Trasformazioni di: Tosetti (2) e Sciarretta. Il commento dell’assistant coach Giovanni Martinetto: “A Novara, prima di campionato per la nostra Under 18. Novara imposta una partita fisica e strategicamente chiusa. Nel primo quarto cerca di imporre i propri avanti per impedire il gioco aperto di Biella che però regge l'urto e prima con i trequarti, poi con gli avanti va a segno. Calosso prima e Ballarè poi. Novara riparte con lo stesso gioco e accorcia le distanze. Il tema della partita non cambia nel finale di tempo che vede Biella ancora a segno due volte, fissando il parziale a 22 a 7. Secondo tempo fotocopia del primo con Novara che cala fisicamente e anche di concentrazione, concedendo altre cinque mete e finendo in quattordici per un placcaggio su giocatore in aria. Partita più difficile di quanto non dica il risultato. Molte cose buone e altre da correggere. Per gli avanti, man of the match Vaglio, per i trequarti Longhi, ma bravi tutti. Esordio assoluto in un match di Predali, anche se per pochi minuti”.

UNDER 16

Biella Rugby vs VII Torino Rugby 39-7. Mete di: Mondin (2), Moretti (2), Morel, Grupp e Givonetti. Trasformazioni di: Morel (2). Sempre più evidente l’affiatamento tra i ragazzi delle due annate. Una buona difesa e una buona pressione con una buona costruzione delle azioni in fase di attacco, hanno determinato il risultato positivo del Biella.

UNDER 14

Biella Rugby vs Ivrea 0-73. Al di la del risultato, i ragazzi si sono impegnati fino alla fine. È stata una buona prova a livello caratteriale. Aosta vs Biella Rugby 52-7. Meta di Spiga trasformata da Pagliano.

UNDER 12

Concentramento di Avigliana (To). Brc Bianca: Bocchino, Cerchiaro, Chout, Grandieri, Marutti, Parnenzini, Siletti, Strobino, Tiozzo, Vatteroni V. e Vaudano. Brc Verde: Ballarè, Borio, Coda Zabetta, Coletta, Dalla Dea, Ferro, Gorla, Grillenzoni, Rossi, Protto, Salussolia, Vatteroni F., Vitta e Zavarise. Coach: Moro, Barbera, Rizzo e Zorzetto. Brc Bianca vince su Moncalieri 8-5; Brc verde vince su Avigliana 8-2, Brc bianca e Avigliana 4-4; Brc verde vince su Moncalieri 10-2; Brc bianca vince su Moncalieri 8-3; Brc verde vince si Oleggio 14-1, Brc verde con Brc bianca 5-2.