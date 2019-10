Riccardo Cucchi emoziona Mongrando: “Radio, tempio della parola. Vittorio Pozzo? Grande allenatore e giornalista” FOTO

“La radio è il tempio della parola e oggi ce n'è bisogno più che mai per un nuovo rinascimento”. A parlare il giornalista, conduttore e radiocronista Riccardo Cucchi, voce inconfondibile di Tutto il calcio minuto per minuto per più di 30 anni e protagonista assoluto della serata di ieri, lunedì 7 ottobre, organizzata dal comune di Mongrando al Polivalente del paese.

L'occasione? La presentazione della sua nuova opera letteraria dal titolo Radiogol – Trentacinque anni di calcio minuto per minuto, definita dallo stesso autore “un'omaggio ai focus della mia vita: la radio e il calcio. Non si tratta di un'autobiografia ma ogni capitolo è un racconto di ciò che accadeva dietro le quinte di una partita”. Ripercorrendo a ritroso nel tempo gli inizi della sua carriera, Riccardo Cucchi ha condiviso con la platea di appassionati sportivi aneddoti e retroscena di un calcio lontano e distante anni luce da quello attuale: dalle prime radiocronache in compagnia di Sandro Ciotti e Enrico Ameri (“due veri maestri della radio e narratori perfetti della loro epoca”) fino alla realizzazione del suo sogno di annunciare per radio lo scudetto della sua squadra con poche semplici parole: “Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio 2000, la Lazio è campione d'Italia”.

Ma immutato nel tempo resta l'amore per la radio, strumento ideale in grado di trasformare lo sport in parola, ritmo e narrazione “lasciando libero spazio alla fantasia di ogni tifoso e sportivo. La mia vita è consistita nel pronunciare una parola che molti volevano che io annunciassi ogni domenica: rete”. Non sono mancati scambi di battute con il pubblico e vari accenni alla storia calcistica biellese: lo stesso Cucchi ha svelato “la prima volta in terra biellese e, accompagnato dal sindaco Filoni, mi sono recato in visita al museo di Vittorio Pozzo, porgendo i miei omaggi dinnanzi alla sua lapide. Un grande allenatore e giornalista sportivo”.

Soddisfatto della serata, il primo cittadino di Mongrando: “L'amicizia con Cucchi è nata sui social e ci accomuna la stessa passione per la Lazio. È stata un'ottima chiacchierata. Il suo libro ci ha fatto rifiorire emozioni da tempo sopite dentro di noi e per una sera è stato bello riviverle insieme a lui”. Al termine della serata, l'amministrazione comunale di Mongrando ha consegnato una targa speciale alla voce di Tutto il calcio minuto per minuto, chiudendo una serata dal sapore nostalgico ma quanto mai attuale.