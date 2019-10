L'Apd Us Gaglianico calcio femminile pronta per l'avventura. Questa sera la presentazione ufficiale

E' tempo di presentazione ufficiale della squadra per l'Asd Us Gaglianico Calcio Femminile. Questa sera, alle 19,30, nel campo comunale di via Napoli a Gaglianico sede società, verranno ufficializzate le componenti della la squadra di calcio a cinque. Il presidente del club Fulvio Mussone, insieme ai dirigenti Dario Seu, Ruggero Scudellaro e tutto il settore giovanile daranno il benvenuto al presidente Aaic Mario Grandi, al delegato Figc calcio femminile Michele Belli e a un referente della Lnd sezione di Biella, che dovrebbero essere presenti all'evento.

Durante la serata verrà ufficializzata la squadra di calcio a 5 femminile iscritta al campionato regionale di serie C. Intanto è stato reso noto il calendario e l'esordio delle biancoblù, previsto per sabato 12 alle 20,30 al PalaPajetta di Biella che ospiterà tutti gli incontri casalinghi. Ospite della prima giornata sarà Aosta Calcio.

"Le ragazze sono pronte e non vedono l'ora di iniziare questa nuova avventura -commenta la dirigente Francesca Biscuola-. Siamo consapevoli che questa sia per noi la prima importante esperienza e di conseguenza non ci aspettiamo di vincere il campionato. Di certo venderemo cara la nostra pelle in tutti gli incontri".

Intanto prosegue l'iniziativa di incontri formativi di Coerver Coaching, un ciclo di 20 sedute aperte a dirigenti e tecnici del club e durante i quali si potranno capire le gestioni sul campo e societarie. Questo percorso porterà la società di Ad Us Gaglianico all'affiliazione come centro Coerver.