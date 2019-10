Karate: Debutto d’argento per Thomas Galeotti in azzurro

E’ una vera e propria impresa quella che Thomas Galeotti ha compiuto nello scorso weekend al Croatia Open di karate categoria cadetti disciplina kata. Al debutto con la maglia azzurra e con un tabellone di altissimo livello in cui alcune nazionali provavano i propri atleti in vista dell’imminente campionato mondiale di fine ottobre e dell’europeo del prossimo febbraio, presenti i primi 3 atleti del ranking mondiale di categoria: Thomas ha condotto una gara strepitosa battendo in sequenza gli atleti della Slovacchia 5-0, Serbia 5-0, Bosnia- Erzegovina 3-2, Italia 4-1, Italia 5-0 e cedendo la finale per 2-3 contro il forte atleta Slovacco Hrcka primo del ranking mondiale, in cui Thomas ha dovuto ricorrere ad un sesto kata non previsto per la competizione a punti, svoltasi poi a bandiere, per la quale era stato preparato.

Gratificante per il ragazzo di Quaregna è stata la soddisfazione espressa dai tecnici della nazionale e della palestra di appartenenza, la Talarico Karate Team di Torino: “Un risultato al di là delle aspettative considerando la pressione nel dover svolgere una gara così importante con molti occhi puntati addosso e la responsabilità di vestire una maglia così prestigiosa. E’ solo l’inizio quindi è necessario restare con i piedi per terra, ma è lecito pensare, chi ben comincia...”.