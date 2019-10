Ancora un Ironman per Stefano Massa ed ora lo aspettano per la 4^ volta i mondiali di Kona

Stefano Massa è un dei decani nel mondo del Triathlon e dell’IronMan in Italia e nel biellese, ininterrottamente dal 1989 calca i palcoscenici nazionali ed internazionali della triplice. Al Mondiale di Kona nelle Hawaii (luogo sacro per la triplice mondiale) gareggerà per la 4° volta, e sarà il suo 15° IronMan Full (3,8km di swim, 180 km di bike e 42,2 km della Maratona), più di venti IM 70.3 e più di cento Triathlon Sprint ed Olimpici, un curriculum sportivo senza pari. E’ anche uno dei pochissimi Coach Certified in Italia del circuito IronMan, molti gli atleti da lui allenati con grandi risultati.

All’IronMan di Barcellona era accompagnato dal Dott. Renzo Monteleone, triathleta ed un altro dei fondatori del movimento del Triathlon Biellese. Stefano Massa ha deciso all’ultimo la partecipazione all’affascinante gara nella città spagnola, una forte tendinopatia gli ha infatti impedito negli ultimi mesi di allenare la frazione di run. Poche erano le possibilità di terminare la gara, ma da vero “Uomo di Ferro” ci ha provato e con una determinazione fuori dal comune ci è riuscito con un ottimo riscontro cronometrico. Fantastica la frazione di nuoto in 1h ed 1’, eccezionale la bike, 180km in solitaria a cronometro alla fantastica media dei 36 km/h, una maratona finale in assoluta sofferenza dovuta anche alla postura causata dalla tendinopatia ma portata a termine molto bene con un crono finale totale di assoluto riguardo ed inaspettato viste le condizioni fisiche.

Sentiamo Stefano: "Sono soddisfattissimo, se solo il dolore a tendine, che mi ha causato anche crampi dovuti alla postura di corsa sbagliata mi avesse dato un po’ di tregua, avrei avvicinato il traguardo delle 10 h, ora ho guadagnato la qualificazione al Mondiale di Kona per la 4° volta, sono enormemente contento viste le mie precarie condizioni fisiche".