Il Quilting Day è a Città Studi

Domenica 27 ottobre si svolgerà a Città Studi Biella il Quilting Day del Piemonte: una giornata interamente dedicata al patchwork. Sono previste numerose partecipanti provenienti da tutto il Piemonte e la Lombardia che si troveranno per lavorare insieme, rinnovare amicizie, scambiare conoscenze ed esperienze. Il protagonista è il Patchwork Atarashii, una tecnica giapponese utilizzata per realizzare origami in stoffa, con l’uso dei tessuti prodotti sul territorio e la seta delle cravatte.

Questa tecnica permette di lavorare il tessuto senza l'ausilio della macchina per cucire - bastano ago, filo e ferro da stiro e si sposa benissimo per con i “ fazzoletti” campionari dei nostri tessuti di lana e la seta conferisce luce e leggerezza. L' evento è organizzato da Quilt Italia, Associazione Nazionale di Patchwork, in collaborazione con l'Associazione “ Trame” Biellesi che ha la sua sede all'interno del campus di Città Studi. La giornata è così articolata: l’arrivo è previsto intorno alle ore 9,00-9,30, effettuata la registrazione verranno consegnati alle partecipanti i kit di lavorazione, a seguire verrà illustrato il progetto da realizzare. Pausa pranzo presso la Caffetteria dell'Università e, infine, ripresa dei lavori nel pomeriggio.

Il Quilting Day è l’occasione per gli appassionati di quest’arte tessile di sperimentare il lavoro in gruppo in uno spirito autentico di condivisione, tra persone che non si conoscono ma unite da una passione comune. Non è necessario essere soci per partecipare alla giornata. Per avere maggiori informazioni e per iscriversi basta chiamare il n° 3487957655, possibilmente entro il 15 ottobre.