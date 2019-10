Biella: "La stanza del sorriso" a Palazzo Gromo Losa per l'UGI Onlus

Venerdì 11 ottobre alle 21 nel salone di Palazzo Gromo Losasarà proiettato il film “La stanza del sorriso” scritto e diretto da Enzo Dino.

La visione del film, selezionato in numerosi festival internazionali, è promossa dall' Associazione Noi del Piazzo e il contributo di 8 euro per la partecipazione sarà interamente devoluto alla Casa Ugi di Torino. Il biglietto è acquistabile alla tabaccheria bar dei Portici piazza Cisterna o direttamente sul posto la sera della proiezione.

La stanza del sorriso

Il film racconta la storia positiva dell'oncologo Luca Mantovan, che dopo la morte di una amica, crea una “stanza del sorriso” nel reparto, per portare la serenità e lo svago a cui possono contribuire la musica,l'arte, la pittura, il teatro, lo sport. Una carica di speranza e di ottimismo che si incunea entro un percorso medico doloroso e spesso sfiancante.

UGI

I volontari Ugi da trenta anni sono vicini ai bambini con problemi oncologici e ai loro familiari a cui viene garantita un'ospitalità gratuita in casa UGI a Torino per poter mantenere una presenza costante di vicinanza e assistenza ai piccoli malati.

L'associazione Noi del Piazzo, in segno di riconoscenza per l'attività di Casa Ugi di Torino che è stata di grande aiuto ad una famiglia del Piazzo, ha pensato di realizzare una serata benefica, che diventa un momento di condivisione di esperienze virtuose e di grande conforto per chi affronta la malattia.

Stefano Dino, il regista, interpreta la figura del medico, ma lo stesso Dino nel 2013 riuscì ad avere la meglio su un tumore al testicolo (più precisamente un carcinoma maligno) che gli era stato diagnosticato diversi mesi prima. Da un’esperienza personale nasce la produzione del film, che affronta il delicato tema della malattia oncologica. La produzione del lungometraggio è stata possibile grazie a una raccolta fondi avvenuta tramite piattaforma di crowdfunding.

Le riprese del film sono state girate a Torino, in particolare proprio presso la Onlus Casa UGI. La storia dell'oncologo Mantovan è una storia di oggi, dove si riscontra per il medico anche l'adesione sterile al giuramento di Ippocrate, che se è chiaro nell'elencare i diritti e i doveri del medico, non cita mai il supporto morale come obbligo del buon dottore. Il medico deve solo curare e suggerire terapie ma se dietro a ogni malato c’è una persona che soffre bisogna anche preoccuparsi del morale del paziente. È stato anche provato che se il morale è buono la malattia rallenta il raggiungimento della fase metastatica. “La stanza del sorriso” aiuta a far capire questi passaggi e a nutrire sempre e comunque la speranza.