Biella: "C'era una volta al Museo"..del Territorio per la FAMU

Domenica 13 ottobre torna al Museo del Territorio Biellese la FAMU - Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Organizzata dal Comune di Biella, Assessorato alla Cultura, Museo del Territorio Biellese, Ideazione Società Cooperativa.

Il tema nazionale dell’edizione 2019 sarà C’era una volta al Museo.Ogni storia che si rispetti ha inizio con il “C’era una volta...” e quest’anno, per la Famu 2019, si vuole fare in modo che l’esperienza che le famiglie vivranno al Museo si concluda con un piacevole ricordo e con il consueto “...e vissero tutti felici e contenti!”.

“La FAMU è da diversi anni un appuntamento fisso del nostro Museo ed è un’occasione unica e particolare per scoprirlo e riscoprirlo - dichiara l’Assessore alla Cultura, Massimiliano Gaggino -. Quest’anno, ispirandoci al tema nazionale, abbiamo messo al centro della giornata il ‘racconto’, declinato in diverse modalità, che permetterà a piccoli e grandi visitatori di avvicinarsi al mondo dell’arte e della storia in maniera divertente e coinvolgente”.

Sarà possibile partecipare alle seguenti attività dalle 15.30 alle 18.30 di domenica 13 ottobre in maniera totalmente gratuita e per l'occasione anche l'ingresso al Museo del Territorio sarà gratuito.

Dalle 15,30 sarà possibile partecipare all’attività “Viaggi con l’asino: Geraldina La Sommaire e Claudio Zanotto Contino". Fiabe, leggende, storie e racconti raccolti e narrati nei luoghi in cui sono nati e poi offerti a chi li vuole ascoltare.

L’obiettivo di "Viaggi con l'asino", a cura di Claudio Zanotto Contino, è quello di restituire l’aspetto orale al grande patrimonio di fiabe e leggende della tradizione popolare. Un patrimonio culturale, che grazie alla parola scritta è stato salvato nei libri, ma che ha nella trasmissione orale uno dei suoi elementi peculiari ed essenziali. Il narratore e la sua compagna asinina, attraverso il racconto danno vita ad uno spazio in cui si rinsalda il legame fra l’ascoltatore e il luogo che quel racconto ha generato ed ispirato. Raccontare e sentire storie, un rito antico per traghettare il presente verso un futuro in armonia, verso un mondo di cui ci si prende cura. Un evento spettacolare di sobria semplicità.

Sempre alle 15,30 ci sarà “Un Museo, tante storie”. A cura di Angela Deodato | Giuliana Morena (Archeologhe) e Alessandra Montanera | Jessica Tocco (Storiche dell’arte). Sono tante le storie nascoste tra reperti e opere d’arte. Chi era la donna che adoperava i profumi contenuti nelle bellissime colombine di vetro scoperte tra i corredi della necropoli di Via Cavour a Biella? Chi si radeva la folta barba con i rasoi della necropoli di Cerrione? E ancora: quale testo si nasconde tra le righe della stele egizia di Titeniset? Guidati dalle archeologhe e dalle storiche dell’arte del museo, si potranno conoscere alcune delle storie scritte da uomini e donne di tanto tempo fa. Dalle mani operose dei più piccoli, aiutati sapientemente dai loro genitori, sarà possibile dare forma ad un “museo” che racconterà le storie della storia attraverso linee e colori. Impossibile perdere questa occasione.

Alle 16,30 in collaborazione con la Caffetteria “La volta del gusto” si offrirà la merenda a tutti i bambini che parteciperanno alla giornata. Info: Museo del Territorio Biellese – Chiostro di San Sebastiano – Via Q. Sella, 54/b 0152529345 – museo@comune.biella.it – http://museo.comune.biella.it/