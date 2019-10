Inaugurata al Cantinone la rassegna “HEART without ART is just EH?"

Si è svolta sabato 5 ottobre presso il Cantinone di Biella l’inaugurazione della rassegna espositiva “HEART without ART is just EH?", a cura del direttore artistico Vincenzo Scardigno e con la presentazione critica di Giovanni Cordero.

Numerosa l’affluenza di pubblico, particolarmente interessato alle varie espressioni artistiche proposte. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 13 ottobre. Da non dimenticare il prossimo appuntamento di "HEART without ART is just EH?" in programma sabato 12 ottobre alle 17, sempre presso il Cantinone in occasione della Giornata del Contemporaneo, in collaborazione con AMACI. Ci sarà una performance d’arte - ballo, musica, poesia.