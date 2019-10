Dal Nord Ovest - Ferito e disperso nei boschi, cercatore di funghi trovato a 1400 metri

Nella serata di lunedì 7 ottobre un cercatore di funghi di 43 anni di Boves è caduto procurandosi una lesione alla spalla nei boschi sopra Roaschia, in Valle Gesso. Visto il sopraggiungere del buio e l'impossibilita di proseguire, anche a causa della perdita di orientamento dovuto alla caduta e al sopraggiungere della notte, l'uomo è rimasto fermo sul posto, in attesa dei soccorsi.

I familiari, non vedendolo rientrare, hanno lanciato l'allarme, mobilitando le squadre di soccorso: Soccorso Alpino, al quale si sono aggiunti i Vigili del fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.Sul posto anche i carabinieri. Le grida di aiuto dell'uomo, hanno permesso agli uomini del soccorso di localizzarlo e raggiungerlo attorno a mezzanotte, in una zona impervia tra boscaglia e salti di roccia, nel vallone del Van a quota 1400 metri.Fortunatamente l'uomo non aveva riportato altre lesioni oltre a quelli alla spalla, probabilmente una lussazione, ed era in grado di camminare.

I tecnici del soccorso di Cuneo e del Sagf hanno fissato diverse corde per una lunghezza di oltre un kilometro, alle quali l'uomo è stato assicurato e accompagnato in sicurezza, fino a raggiungere la strada sottostante.Visitato dal medico del soccorso è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale di Cuneo per accertamenti più approfonditi. L'intervento al quale hanno partecipato più di 30 persone si è concluso alle 2.30 di oggi, martedì 8 ottobre.