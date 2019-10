E' stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano un 56enne di Verrone vittima di un tamponamento, ieri pomeriggio alle 17 in via Gramsci a Gaglianico. L'uomo era alla guida di una Bmw quando è stato "colpito" da una Fiat Panda con al volante un uomo di 54 anni residente a Graglia. Qualche giorno di prognosi per il verronese. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri.