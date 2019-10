L'ultimo abbraccio di Biella a Claudio Cossu

Dolore e profondo cordoglio questo pomeriggio, davanti alla chiesa della Santissima Trinità di Biella, per l'ultimo addio a Claudio Cossu, scomparso domenica sera all'età di 44 anni a causa di un improvviso malore. Figlio dei titolari dell'omonima storica pasticceria, situata nella centralissima via Italia, Claudio era nato a Biella lo stesso anno in cui il padre avviava il Bar Pasticceria Sardegna. In tanti si sono stretti intorno ai suoi genitori, Mario e Eliana, al fratello Diego, ai parenti e agli amici di una vita intera.