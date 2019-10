Giovane spacciatore di Ponderano denunciato dai carabinieri

Ha cercato di gettare a terra un pacchetto avvolto nel cellophane ma i carabinieri lo hanno notato. L'involucro conteneva circa 2 grammi di eroina. Il fatto è successo ieri pomeriggio alle 16 in centro Ponderano, quando i militari del nucleo radiomobile di Biella hanno controllato un 23enne residente nello stesso paese. Constatata la presenza dello stupefacente hanno proceduto con la perquisizione anche dell'alloggio del giovane dove i carabinieri hanno trovato diverso materiale per il confezionamento della droga oltre a un bilancino di precisione. Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.