Biella: caldaia a fuoco, paura in via Friuli FOTOGALLERY

Attimi di paura in via Friuli a Biella per un incendio che si è sviluppato nel locale caldaia di una palazzina. A dare l'allarme è stato un agente della polizia locale che si è accorto del fumo che stava uscendo dallo stabile. Immediatamente è giunta una squadra dei vigili del fuoco.

Da stamattina, infatti, è possibile accendere gli impianti di riscaldamento nella città di Biella. La caldaia in questione era stata controllata da pochissimo tempo. In via Friuli è arrivato anche un funzionario dei vigili del fuoco a verificare se l'impianto fosse a norma. Nel giro di breve tempo, comunque, i pompieri hanno spento le fiamme.