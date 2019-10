E' in corso di accertamento, da parte della polizia locale di Biella, la dinamica dell'incidente successo intorno alle 13 di oggi in via Carso. Una donna di 37 anni, alla rotonda con via Bengasi, alla guida della sua Smart ha proseguito dritta travolgendo le transenne degli ex lanifici Rivetti, prima di fermarsi contro il muro dello stabile. La biellese è stata visitata dai sanitari del 118.