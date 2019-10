Allarme pacco sospetto davanti alla Banca Sella di Vigliano

Attimi di apprensione e paura per la presenza, ieri pomeriggio alle 16,20, di un pacco sospetto nelle vicinanze della filiale della Banca Sella di via Milano a Vigliano. Si è trattato di un cilindro avvolto in carta argentata. Allertati immediatamente i carabinieri e i vigili del fuoco, questi ultimi hanno messo in sicurezza la zona e attestato successivamente ai controlli, la non pericolosità del pacco. Si è trattato infatti di un involucro contenente stampe cartacee dimenticate da una 75enne che ha confermato la sua proprietà.