Ronco Biellese: 18 anni di successi alla Sagra del Pailet FOTOGALLERY

E’ una manifestazione che cresce di anno in anno perché si rivolge ad un pubblico molto vasto. Ed è l’unica nel suo genere perché ruota intorno al mondo della ceramica, presente in tutte le sue espressioni.

I laboratori di manipolazioni dell’argilla, le mostre di scultori di fama nazionale, le bancarelle dove è possibile acquistare i tegami e le pentole in terracotta, sono le peculiarità principali della sagra. Ma anche i buongustai hanno trovato modo di stuzzicare i loro palati: oltre alle nuove proposte dello gnocco fritto e delle frittelle di mele, le specialità della casa sono state la polenta e gli spezzatini e la salsiccia cucinate nelle pignatte di terracotta su stufe appositamente costruite in mattoni refrattari. Domenica, per la Cena delle Terrecotte, tavoli pieni della palestra di Ronco Biellese. Circo 250, 300 persone hanno gustato i piatti cucinati nelle pignatte. Successo anche per la domenica, con un pienone in piazza che ha visto il passaggio di più di mille persone.

Le numerose attività per i bambini, il teatro dialettale con l’Allegra Compagnia” di Trivero, le bancarelle il gruppo folkloristico “La Clicca” di Aosta che ha animato il pomeriggio di festa sono state il degno contorno di due giorni di festa. "Siamo davvero soddisfatti - commentano gli organizzatori - anche i più piccoli si sono divertiti con gli animatori in piazza e La Clicca di Aosta ha portato un sorriso, con la loro sfilata, fino agli ospiti della casa di riposo. Dopo questo 18° succeso siamo carichi per quelli a venire, in primis per la 19a Sagra del Pailet".

Non tutte le mostre sulla ceramica sono terminate, domenica 13 ottobre dalle 14,30 alle 18,30 nell'Ecomuseo si potrà ancora visitare l'allestimento "Tra passato e futuro" dei fratelli Cristian e Maurizio Grandinetti e “Geometrie organiche”, mostra personale di Raffaele Russo.