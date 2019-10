La formula "prenota prima ", ha i suoi perché: vacanze 2020 si va in Sardegna!

Se il tuo "desiderata" è una meravigliosa vacanza in Sardegna, che quest'anno hai bucato perché quando hai deciso di prenotare il traghetto, non c'era più nemmeno un posto ponte, per l'estate 2020, il tuo motto dovrà essere obbligatoriamente: "prenoto prima". Si, anche perché, prenotare prima significa anche risparmiare tanto.

Tutte le compagnie di navigazione, per le prenotazioni di posti ponte, poltrona, cabina e eventuali posti auto, a brodo di traghetti e aliscafi, adottano la stessa policy prezzi, delle compagnie aeree e di quelle ferroviarie; in sintesi prima si prenota per la Sardegna su sardegnatraghetti.it, più scelta si ha e più si risparmia, di contro le compagnie hanno la garanzia del venduto e l'incasso del corrispettivo è praticamente immediato.

Non solo avrai la possibilità di decidere tranquillamente il porto di arrivo, senza dover ripiegare su alternative piuttosto scomode e lontane dalla tua meta ma, potrai anche selezionare, scegliendolo secondo i tuoi gusti, il tuo posto a bordo, il ponte giusto per la tua cabina, selezionare i servizi che desideri utilizzare e "dulcis in fundo", avrai ampia scelta tra le tariffe super economiche dei "prenota prima".



Molte di queste tariffe, hanno anche la formula del "cancella quando vuoi", o del "cancellazione senza penali", per entrambe i casi, ti consiglio di leggere con la massima attenzione, nelle norme e condizioni, i tempi massimi entro i quali cancellare la tua prenotazione, effettuata con il prenota prima, non ti costa nulla in tema di penali.

Quasi tutte le compagnie hanno pubblicato o stanno per pubblicare, le tariffe 2020 con la relativa disponibilità posti, per le navi e aliscafi con destinazione Sardegna. Le compagnie che operano dal "continente" verso l'isola incantata possibile meta delle tue prossime vacanze sono diverse, vediamone insieme alcune:

la Grimaldi Lines, opera con navi da Civitavecchia per Olbia, durata del viaggio 6 ore e 30 minuti o Porto Torres, durata del viaggio 7 ore e 15 minuti oppure, da Livorno per Olbia con un viaggio di circa 8 ore. Le traversate hanno frequenza plurisettimanale. Tutte le navi Grimaldi, i cui biglietti sono acquistabili nella conveniente formula "low cost", offrono una serie di servizi di bordo molto graditi ai passeggeri, oltre a poter scegliere come effettuare la traversata se in cabina o in suite, si potrà una volta saliti sulla nave, scegliere un momento di relax nel wellness center o partecipare ai deliziosi momenti di intrattenimento, magari in piscina.

Moby Lines e Tirrenia, con le coloratissime navi, collegano la Sardegna con partenze da Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia, Napoli e Palermo. I porti di attracco sull'isola sono Cagliari, Arbatax, Olbia e Porto Torres. Le due compagnie, oggi in partnership, hanno navi comode e veloci, con partenze sia diurne che notturne e raggiungono le varie destinazioni con una media viaggio di circa 7 ore e 30 minuti. Le sistemazioni a bordo partono dalla "poltrona" per arrivare fino a comode cabine doppie o quadruple. Piscina, area giochi, area relax e zona shopping completano i servizi.



Tutte le compagnie di navigazione, accettano animali a bordo, ovviamente con tutte le dovute precauzioni che un trasporto prevede, primo fra tutti, il trasportino. Non bisogna aspettare, bisogna prenotare!