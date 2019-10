Cavaglià: Stasera sessione straordinaria del Consiglio Comunale

Nel Consiglio Comunale di Cavaglià, convocato per oggi, martedì 8 ottobre, alle 21, l'ordine del giorno prevede varie materie. In primo luogo quella contabile, con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022, e la ratifica di tre delibere di Giunta, adottate tra agosto ed ottobre, che prevedono altrettante variazioni di bilancio.

L'assemblea sarà inoltre chiamata a pronunciarsi sulla gestione in forma associata sia del canile intercomunale di Cossato che del servizio di segreteria con i Comuni di Quincinetto, Tavagnasco e Quassolo, sull'accettazione della donazione di un terreno sito a Cavaglià, sull'esame di un'appendice del contratto per la conduzione del servizio di illuminazione pubblica con la società Enerbit, sull'analisi di una mozione presentata dal gruppo di minoranza Uniti per Cavaglià.

Completano l'ordine del giorno, la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute del 23 lugio e 13 agosto.