Nuovi arredi in Riva, l'idea dell'assessore Zappalà: “Ricreare un salottino nel cuore di Biella” FOTO

Nuovi arredi urbani in Riva. Nei giorni scorsi, gli addetti comunali hanno collocato 4 nuovi cestoni sabaudi e un paio di panchine in via Scaglia, nel cuore dello storico rione di Biella. Particolare la scelta di panchine in legno con uno schienale capace di non coprire l'intera lunghezza del sedile.

“L'idea è di ricreare un salottino nel cuore della città per rivitalizzare alcuni nostri angoli cittadini – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà – Si tratta di un progetto pilota finanziato con i fondi delle periferie e nei prossimi giorni saranno posizionati in questa e in altre zone diverse fioriere per abbellire ancora di più il nostro centro”.