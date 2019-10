Neuropsichiatria Infantile Asl Biella, Marina Patrini è il nuovo direttore

È Marina Patrini il nuovo direttore delle neuropsichiatria infantile dell'Asl di Biella. Classe 1964, è nata a Milano. Nel 1991 ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l'Ateneo del capoluogo lombardo per poi acquisire, nel 1996, la specializzazione in neuropsichiatria infantile presso l'Università degli Studi di Torino.

La dottoressa Patrini proviene dall'Asl Cuneo 2 Alba-Bra dove dal 2010 ha ricoperto l'incarico di direttore della neuropsichiatria infantile. Dal 2009 è rappresentante del coordinamento Neuropsichiatria Infantile (NPI) della Regione Piemonte presso l'Assessorato alla Sanità. Relatore e moderatore a numerosi corsi e convegni, Patrini si è spesso occupata di temi attinenti l'epilessia nell'età evolutiva. Un argomento, quest'ultimo, oggetto di numerose pubblicazioni, di cui è autrice, su riviste nazionali e internazionali.