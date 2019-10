La collezione 2020/21 di Tollegno 1900 in tour a Seoul e Tokyo

Con ottobre il Consorzio Promozioni Filati (CPF), che riunisce alcune delle più significative realtà italiane del comparto, ha concluso il circuito di presentazioni in alcuni dei principali mercati internazionali delle collezioni a/i 2020/21 dei propri membri.

Tra questi anche Tollegno 1900 che, sotto l’egida di “Feel the Yarn” – marchio cui fanno capo la maggior parte delle attività di CPF – ha esposto la propria collezione per la prossima stagione fredda a Seoul (1 ottobre, Textile Centre) e Tokyo (3/4 ottobre, Bunka Gakuen), tappa conclusiva di un itinerario di Workshop iniziati a Settembre a Parigi (4/5 settembre) e Shenzen (10/11 settembre). “Crediamo fortemente nel valore di queste iniziative – spiegano da Tollegno 1900 - perchè ci permettono sia di entrare in contatto diretto con i buyer che non hanno potuto visionare la collezione in occasione di Pitti Immagine Filati, sia di tenere vivi i rapporti con clienti fidelizzati.

Non ultimo le città selezionate per dare vita a questo circuito, frutto di una attenta selezione da parte degli organizzatori, rappresentano delle vetrine di indubbio interesse per la nostra crescita. Siamo dunque soddisfatti anche di aver partecipato a questa edizione del progetto che ci ha consentito di mettere la lente su alcuni filati di punta della collezione a/i 2020/21”. Tra questi a spiccare sono “Explorer”, prodotto eco-innovativo dalla naturale sostenibilità e trasversalità di utilizzo, ed “Harmony 4.0”, 100% Extrafine Merino, Total Easy Care, Compact, High Twist e Eco Idro. Ad affiancare il filato-iconico del book “Performance” sono anche altre varianti della famiglia Harmony tra cui “Bright Wool”, soluzione che crea effetti metallici tra glamour e tech grazie all’inserimento di un filo trasparente successivamente tinto così da animare il colore di fondo rendendolo luminoso e leggermente metallico.

A completamento della linea proposta da Tollegno 1900 sono infine filati in cui la Lana Merino è in mischia con altri filati di pregio come cashmere e seta o proposta in varianti dal forte appeal estetico (“Astrakan” - Lana Merino Extrafine inanellata in un bouclè morbido e dall’aspetto mosso). “Iniziative come queste sono linfa per sostenere l’internazionalizzazione e lo sviluppo consapevole di un’azienda su mercati esteri: per questo non solo le sosteniamo, ma ci impegniamo anche per avere un ruolo attivo”, concludono da Tollegno 1900.