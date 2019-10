Debora Rasio a Biella domenica 13 ottobre per la giornata nazionale sul tumore al seno metastatic

Ottobre è il mese in cui il mondo della medicina e della ricerca punta i riflettori sui tumori femminili. E domenica 13 ottobre è il giorno scelto da Europa Donna Italia per la giornata nazionale sul tumore al seno metastatico. Sarà il giorno in cui a Biella arriverà Debora Rasio: l'oncologa, nutrizionista e docente universitaria, resa nota dalle sue partecipazioni a programmi tv e radiofonici, è stata invitata dal Fondo Edo Tempia. La sua conferenza si svolgerà, a ingresso libero, nell'auditorium dell'università aziendale di Banca Sella, grazie alla collaborazione con Fondazione Sella.

Si comincia alle 17,30. L'appuntamento fa parte della campagna nazionale di Europa Donna Italia, impegnata su tutti i temi riguardanti i tumori femminili. Una delle sue recenti iniziative è la richiesta di inserire la terapia psiconcologica nei protocolli di cura delle pazienti di tumore al seno metastatico che colpisce il 6 per cento delle pazienti di cancro alla mammella. Si tratta di una condizione particolare, assimilabile a una patologia cronica, con la quale si convive anche per molti decenni dopo la diagnosi. «Per questo è importante parlarne di più» dice Viola Erdini, presidente della Fondazione Tempia, che introdurrà la serata insieme al direttore sanitario Adriana Paduos.

Ed è altrettanto importante parlare di prevenzione. Debora Rasio spiegherà come farlo anche a tavola: come ricorda nel suo libro “La dieta non dieta”, edito da Mondadori, è possibile tenere sotto controllo il proprio peso mangiando sano e senza privazioni e un'alimentazione corretta è importante anche per prevenire e contrastare il cancro. Oncologa e ricercatore all’università “La Sapienza” di Roma, Debora Rasio dirige il master di II livello in medicina integrata all’università telematica San Raffaele di Roma e vanta un’importante attività di ricerca anche all’estero, al Kimmel Cancer Center della Thomas Jefferson University di Philadelphia. Proprio l’attività di oncologa e gli studi nel campo della biologia molecolare l’hanno portata a interessarsi di alimentazione come strumento per tutelare la salute.