Prima da dimenticare per il Biella Rugby Femminile, passa il Cus Pavia

Si archivia con una brutta sconfitta la prima giornata del campionato di Serie A per la squadra gialloverde femminile che, sul campo di casa, ha subito un difficile 0-84 ad opera delle rivali di Cus Pavia Rugby. Le parole del team manager Fabio Pirola: “Le ragazze hanno giocato con coraggio e gli obiettivi che ci eravamo posti sono stati raggiunti. Naturalmente ci siamo trovati di fronte ad una squadra di livello, che ha dato filo da torcere ad altre squadre di alto livello. Noi abbiamo pagato la prima esperienza, però è stato bello vedere le nostre ragazze fare squadra e impegnarsi fino alla fine. Non abbiamo vinto, ma per noi è stato comunque un successo”.

Biella Rugby Femminile: Sanseverino; Lusso, Iacovino, Venco, Difino; Colombaro, Guaia; Stoppa, Zasso Rosso, Chiari; Persol, Lorenzetti; Lembo, Bullari, Genre. A disposizione: Abbà, Chieppa, Torasso, Bertello, Guaia, Ricossa, Foglia.