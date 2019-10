Motori: Weekend in trasferta per la scuderia di Valdilana Rally&co

Doppio appuntamento per la scuderia di Valdilana Rally & co nel weekend dell'11, 12 e 13 ottobre. Sei vetture parteciperanno all'ultimo appuntamento di campionato italiano rally autostoriche in quel di Verona per il rally due Valli, dove i portacolori ponzonesi hanno l'occasione di vincere definitivamente il campionato scuderie nel quale sono attualmente in testa. Bertinotti/Rondi su Porsche 911 hanno l'occasione di vincere il campionato di secondo raggruppamento che guidano prima di questa gara così come Rimoldi/Consiglio, sempre sulla Porsche 911, in testa al terzo raggruppamento e secondi assoluti nel campionato conduttori.

Secondi in campionato nel primo raggruppamento Dell'acqua/Galli anche loro su 911 tenteranno di affondare la zampata vincente per portare anche quest'anno a casa il campionato. A difendere i colori Ford con la loro escort RS ci saranno Porta/Gentile mentre con la consueta fiat ritmo saranno al via Delle coste/Regis Milano, infine il duo Salin/Protta partirà con la Porsche 911. Di tutt'altro spirito la partecipazione di Stasia/Cappio con la BMW M3 tra le Legend star al Rallylegend in quel di San Marino manifestazione giunta alla 17°edizione che raccoglie adesioni da tutta Europa e la partecipazione di nomi importanti dei rally attuali e storici solo per citarne alcuni quest'anno saranno presenti Biasion Andruet, Neuville, Mikkelsen e prestato dalla moto GP Andrea Dovizioso.