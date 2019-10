La Bon Prix-La Marmora in pedana con la ritmica e l’artistica femminile nei Campionati Gold

Dopo il risultato di quindici giorni fa in cui la squadra di Ritmica della Bon Prix-La Marmora nel Campionato interregionale aveva ottenuto la medaglia d’argento, c’era una certa aspettativa per la partecipazione al Campionato nazionale Gold d’Insieme a Fabriano. Le due più titolate Giorgia Gelsi ed Alessia Scardone con le compagne Camilla Ferraris, Alice Livelli, Noemi Nania e Virginia Spicuglia non sono riuscite a ripetere l’exploit ottenuto nell’interregionale ad Albenga e non sono entrate nella finale ad otto squadre. Infatti dopo un errore iniziale e la condotta di ottimo livello per metà esercizio, un errore grave ha mandato in tilt tutte le ginnaste con il risultato di inanellare numerosi errori concatenati tra loro. Peccato che non abbiano potuto dimostrare il valore del loro esercizio e la classifica al diciottesimo posto non è la posizione che loro compete. Ma le tecniche Gianna Cagliano e Silvia Bozzonetti che le hanno accompagnate in gara hanno commentato solamente con “ Per entrare in finale non si deve sbagliare”.

Mentre le ginnaste della Ritmica tornavano dispiaciute da Fabriano, le giovanissime dell’Artistica si recavano a Torino per la prima prova del Campionato regionale Gold di squadra Allieve di secondo livello. L’emozione che traspariva dai loro volti prima della gara aveva un doppio significato. Prima di tutto le tre giovanissime sapevano di incontrare squadre con ginnaste di età superiore essendo Veronica Pastorato del 2010, Vittoria Maggia del 2009 e Margherita Marcuzzi del 2008, quindi molto giovani. Inoltre, essendo solamente in tre, non potevano permettersi errori importanti poiché ad ogni attrezzo anche se venivano considerati i tre migliori punteggi, era possibile gareggiare in quattro. Essendo solamente in tre tutte le esecuzioni concorrevano al punteggio finale. Ma le giovani lamarmorine superata l’ansia iniziale, hanno condotto un’ottima gara alle parallele, al volteggio e solamente alla trave hanno avuto dei tentennamenti.

La classifica le vede al settimo posto e la tecnica Marta Beraldo che le ha preparate e seguite con grande competenza, si è dichiarata molto soddisfatta della performance delle sue ginnaste. Ora affinerà maggiormente i vari elementi degli esercizi per la seconda prova del Campionato. Ricordiamo a tutti che dal 9 settembre sono ripresi i corsi al Palaginnastica La Marmora a Biella in Corso Guido Alberto Rivetti 2A vicino alla Protezione Civile ed al nuovo deposito dell’Atap, sia per i bambini e bambine che per i ragazzi con i corsi di Ritmica, di Artistica, di Trampolino, di Parkour, e per gli adulti con i corsi di Fitness, di Yoga, di Acrobatica e di Parkour oltre alle lezioni individuali di Ginnastica posturale e personal training.