Edilnol Pallacanestro Biella, ultima settimana di campagna abbonamenti

Edilnol Pallacanestro Biella comunica a tutti i suoi tifosi l’orario speciale dell’ultima settimana disponibile per sottoscrivere la tessera di abbonamento, valida per le 16 gare casalinghe dei ragazzi allenati da coach Paolo Galbiati. Sarà possibile abbonarsi esclusivamente negli uffici del Biella Forum nei seguenti orari: da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Sabato 12 ottobre gli uffici del Forum saranno eccezionalmente aperti dalle 9.30 alle 12.30.

Da martedì 8 ottobre sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi per i due incontri casalinghi contro Agrigento e Latina, in programma al Forum il 13 e il 20 ottobre, entrambi alle ore 18.00. Si ricorda infine a tutti i tifosi che domenica 13 ottobre, dalle 16 alle 18 presso la biglietteria del Biella Forum, sarà possibile acquistare solamente i tagliandi per il match contro Agrigento. Il Club consiglia a tutti i suoi tifosi di acquistare i biglietti per il match contro i siciliani e ritirare le tessere di abbonamento prima di domenica, per evitare possibili code in biglietteria.