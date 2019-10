Climb e outdoor, a Rosazza va in scena il raduno boulder siglato Climb Bürsch Bloc

Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati climber e non solo: domenica 13 ottobre a Rosazza andrà in scena il raduno boulder siglato Climb Bürsch Bloc. Un nuovo evento per gli appassionati di bouldering in una Valle Cervo che si offre come luogo di incontro e fertile terreno di gioco. Una giornata di festa, dalle 10 alle 18, dedicata a tutti gli amanti dell’outdoor.

Per info: 015/7600928.