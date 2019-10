Basket: Studio Medico Fanton Biella soffre ma vince 83-76 a Cuneo con super Bergamaschi

Buona la prima per il Fanton Biella: all'esordio in serie C Silver la squadra di coach Gianpiero Bertetti ha ottenuto una sofferta ma meritata vittoria 83-76 sul parquet di Cuneo. Le assenze di Castagnetti (out per un risentimento al tendine d'achille) e Chiavassa (assente giustificato per motivi lavorativi) tolgono alla squadra i due principali giocatori d'area. Bertetti schiera in quintetto Dotti, Murta, Maffeo, Vercellino e Santarossa.

Dopo un ottimo inizio (0-8 nei primi 120" del match), Biella fatica in attacco e subisce la precisione al tiro delle guardie avversarie. Sotto nel punteggio sia alla prima che alla seconda sirena, SM Fanton scivola fino al -13 sul 48-35 a 6'30" dalla fine del terzo periodo. Bertetti cambia tutto e trova nei giovani la chiave per cambiare l'inerzia della partita: parziale di 15-5 con Cerri, Alberto e Bergamaschi protagonisti e match che torna in equilibrio sul 53-50.

Nell'ultimo quarto Cuneo resiste fino al 70-68 a 3'20" dalla fine, poi è dominio di Biella, che piazza un parziale di 15-6 con 4/4 ai liberi di Murta e 5/6 di Bergamaschi. È proprio quest'ultimo l'mvp di un match che chiude con 21 punti (6/11 dal campo, 6/8 ai liberi) e 25 di valutazione in 25 minuti. Bene anche Alberto (11 punti, 5 rimbalzi e 8 falli subiti) e Santarossa (10 punti, 8 rimbalzi e 21 di valutazione). Pericolo scampato per il Fanton Biella, che vince nonostante le assenze, i troppi errori ai liberi (28/45 alla fine) e un gioco non all'altezza delle proprie potenzialità.

Bertetti tira un sospiro di sollievo, ma mette in guardia la squadra sulle insidie del torneo: «Onestamente quando siamo andati sotto di 13 punti non credevo saremmo riusciti a portare a casa la partita» ha detto il coach. «Questo esordio ci deve aiutare a capire che, specialmente fuori casa, non basta fare il compitino per conquistare i due punti». Seppur senza brillare, SM Fanton torna a casa con il primo successo della stagione nel suo esordio assoluto in C silver. Domenica alle 18 altra trasferta, stavolta sul campo di Rivalta.

CUNEO-SM FANTON BIELLA 76-83 (20-18; 39-32; 53-50).

Biella. Murta 11, Maffeo 1, Dotti 5, Santarossa 10, Alberto 11, Castagnetti ne, Bergamaschi 21, Cerri 5, Corongiu ne, Squizzato 2, Guelpa, Vercellino 17. Allenatore: Gianpiero Bertetti.