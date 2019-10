Immensa Claudia De Mari, 2° italiana alla 6 giorni di Policoro

Claudia De Mari è 2° Italiana assoluta al campionato dell’IUTA a Policoro. L’atleta classe ’57 dell’Olimpia Runners Biellese ha sfidato se stessa correndo dal 16 al 22 settembre al Policoro Village in Basilicata.

6 giorni e 6 notti di fatica, lungo un anello asfaltato lungo poco più di 1 km che sembrava non finire mai per Claudia. “Dopo il 3° giorno correre è diventato quasi impossibile a causa delle vesciche ai piedi – commenta la De Mari – ma non mi sono arresa e sono andata avanti fino alla fine”. Alla 6 Giorni di Policoro Claudia ha dato tutto ed è riuscita ad arrivare 2° assoluta tra le 4 italiane in gara percorrendo 362 km e 495 metri.

La competizione rientrava nell’Italian Ultra Marathon Festiva e, a Policoro, non era l’unica gara a cui iscriversi, ma era di certo la più sfiancante. C’era infatti anche la 6 ore, 24 ore, 48 ore, 100 miglia e la 100 km. Non solo italiani ma anche tanti stranieri sono accorsi per partecipare alla gara, unica nel suo genere in tutta Italia: 8 erano infatti le donne ma solo 4 dell’Italia. “E’ stata una bella prova – spiega la De Mari –. Ognuno se la gestiva come voleva e a sostenerci a aiutarci c’erano sempre pronti un medico, un osteopata e un massaggiatore. Io ne ho avuto estremo bisogno per i miei piedi. Mi facevano davvero male, è stato bello arrivare alle fine nonostante tutto”.