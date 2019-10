Mondoffice, si rinnova e lancia il suo nuovo brand FOTO

Mondoffice, festeggia quest'anno i suoi 30 anni di attività con un nuovo logo, più moderno e dinamico, ed una campagna pubblicitaria nazionale di grande visibilità e impatto. Il 26 settembre si è svolta presso Copernico a Milano la presentazione ufficiale del nuovo brand, hanno partecipato alcuni tra i più importanti clienti dell’azienda e molti collaboratori (dipendenti). Una location innovativa nel moderno polo finanziario di Milano. Irma Garbella ha introdotto l’evento raccontando la nuova Mondoffice e le nuove strategie.

Mondoffice è ‘SPAZIO AL TALENTO’. Perché ogni spazio ha una funzione ben precisa, noi lavoriamo per organizzare e personalizzare ogni spazio: per dare spazio all’efficienza. Così facendo creiamo spazio per la crescita, la creatività, la competenza, la positività, il benessere. Diamo spazio al talento.

La seconda parte dell’evento ha visto protagonista l’arte. Spazio e Talento si incontrano dando vita a Spazio all’ARTE, convinti che la Cultura possa benissimo incontrarsi con la cultura di impresa, la cultura della marca. L’artista di fama nazionale ed internazionale Lorenzo Petrantoni ha svelato la sua opera creata appositamente per noi.

La terza parte ha visto protagoniste 5 testimonianze:

Federico Lessio di Copernico con Spazio all’Ecosistema

Enrica Baricco di “Casa Oz” - di cui siamo sostenitori – Con Spazio al Sociale

Fabio Pirola di “Big Picture Learning”– di cui siamo sostenitori – Con Spazio ai Giovani

Lassana Dafè (nostro collaboratore) per “Mondi Senza Frontiere” nostro partner – Spazio all’Integrazione

Stefano Azzalin di “Sella Lab” – Spazio all’Open Innovation A dimostrare che il Talento trova spazio in tanti altri ambiti oltre l’arte, lavoro, innovazione, sociale, integrazione, giovani. E’ seguito buffet all’ultimo piano, sul rooftop con fantastica vista su Milano.

Fitto il programma della campagna pubblicitaria:

Maxi affissioni a Milano.

Spot su RTL 102.5 TV.

Appuntamento green per tutto il pubblico durante la settimana milanese dedicata all’ambiente: in omaggio a tutti i passanti, in piazza Gae Aulenti a Mi, un bicchiere con la ns nuova grafica, la mappa di Mi (sempre con grafica di Petrantoni) e una tisana.

In ottobre e novembre altre iniziative pubblicitarie.

Ricco programma anche per i Social.