“Turno di notte” tra arte e letteratura, il 12 ottobre si replica

Tutti gli elementi hanno concorso sabato sera a rendere la prima serata di “Turno di notte” un successo. La recitazione degli attori di Teatrando, per l’occasione arricchita dalla partecipazione straordinaria della fisarmonica di Omar Gioia e del clarinetto di Andrea Vaudano, ha conquistato l’attenzione e le emozioni del foltissimo pubblico (circa 280 persone) che è sceso a gruppi lungo l’antico sentiero che dal rifugio “La Sella” di Baltigati arriva alla “Fabbrica della ruota” a Vallefredda (Pray).

La narrazione si è sviluppata attraverso cinque quadri recitati, tutti di soggetto diverso ma accomunati dall’essere riferiti al mondo e all’epopea operaia tra Otto e Novecento. La situazione, già suggestiva di per sé per la magia del camminare nel bosco in piena oscurità sulle orme degli operai che lo percorsero in ogni condizione di tempo e di stagione per circa un secolo, è stata resa ancor più affascinante dalla notte serena che ha permesso di godere un incantevole cielo stellato, la luna crescente e i panorami che dal sentiero si aprono sul Triverese e sulla bassa Valsessera.

All’arrivo in fabbrica, la visita alla mostra su Romolo Ubertalli e le caldarroste preparate dell’AUSER (ben 75 kg distribuiti!) hanno chiuso in bellezza una serata da incorniciare. Ora gli organizzatori sono al lavoro per la replica di sabato prossimo 12 ottobre. Le prenotazioni sono già a buon punto ma restano ancora alcuni posti disponibili telefonando al 333 5283350.