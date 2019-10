Stragi del sabato sera: denunciati tre automobilisti trovati alla guida in stato di ubriachezza

Servizio mirato a contrastare le stragi del sabato sera da parte della polizia stradale e dei carabinieri. In occasione dell'Autumn Fest organizzato dalla carrozzeria Campagnolo i controlli della polstrada, tra venerdì e sabato sera, hanno permesso di individuare e denunciare un 29enne di Biella fermato in via Rosselli a bordo di una Mini all'1,15 del 4 ottobre. Il suo valore di alcol è risultato pari a 1,33.

Poche ore più tardi, alle 5, in via Cernaia è stato fermato un altro automobilista, un 38enne sempre di Biella. L'uomo è risultato positivo con un tasso di 1,75 e non aveva con sè la patente. Per quest'ultimo motivo è stato sanzionato amministrativamente e gli è stata sequestrata per confisca la vettura.

La notte successiva, a mezzanotte e mezza, è finito nei guai un altro biellese di 31 anni residente a Masserano. Fermato nel suo comune dai carabinieri della locale stazione, l'uomo è risultato positivo al test alcolemico per un valore di 1,65. Confiscata anche l'automobile.