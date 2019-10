Sardi di Biella in lutto per la morte di Claudio Cossu

Ieri sera, dopo aver finito il turno di lavoro nel suo bar pasticceria, nella centralissima via Italia, un improvviso malore ha spento la vita di Claudio Cossu, a soli 44 anni.Figlio di Mario, di Narcao, e di Eliana Salis, di Cagliari, arrivati a Biella, all’inizio degli anni Sessanta, all’epoca della grande migrazione, Claudio era nato a Biella lo stesso anno in cui il padre avviava il “Bar Pasticceria Sardegna”, dopo aver lavorato e imparato il mestiere nella storica pasticceria Ferrua. Da sempre punto di riferimento non solo della comunità sarda, anche recentemente, il locale di Claudio è stato eletto come tappa dell’attività di Su Nuraghe accogliendo i “Banduleris, salute in cammino nella Sardegna del presente”.

Nulla faceva presagire questa tragedia che lascia nello sconforto i genitori, il fratello Diego, i tanti parenti che vivono a Biella e i numerosi amici e conoscenti.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera, alle ore 19, nella chiesa della Santissima Trinità. Nella stessa chiesa i funerali, domani alle ore 15:30, prima di procedere per il tempio crematorio di Valenza.