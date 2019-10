Una tragedia che lascia sgomenta un'intera città. Ieri, a causa di un malore improvviso, è mancato Claudio Cossu all'età di 44 anni. Persona conosciuta a Biella, Claudio Cossu era figlio degli storici proprietari della Pasticceria Cossu, situata in via Italia. Immenso il dolore dei familiari, degli amici e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo in vita.