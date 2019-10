Ogni domenica alzano il volume della musica per tutta la giornata. Questo sarebbe il motivo di una 42enne di Cossato che ieri alle 19, esausta dai vicini di casa, ha avvertito i carabinieri. Arrivati in via Trento effettivamente è stata constatata l'effettivo disturbo. Dopo aver abbassato il volume l'uomo si è scusato asserendo che la prossima volta presterà maggiore attenzione.